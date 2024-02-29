Выбежал из кафе на улицу и скрылся: в Киеве потерялся трехлетний мальчик

Найти маленького беглеца помогли прохожие, которые увидели его недалеко от станции метро и передали полицейским.

В Киеве потерялся трехлетний мальчик, он сбежал от мамы, когда они сидели в кафе.

Об этом сообщила полиция Киева.

"Женщина потеряла сына, когда находилась в кафе — мальчик выбежал из помещения на улицу и скрылся. Найти маленькую пропажу помогли прохожие, которые увидели его неподалеку от станции метро и передали правоохранителям", — рассказали в полиции.

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В четверг, 29 февраля, на спецлинию 102 обратилась растерянная женщина и сообщила, что из помещения кафе в Подольском районе выбежал и скрылся в неизвестном направлении ее трехлетний сын. На поиск ребенка были ориентированы все патрули Подольского района и сотрудники сектора ювенальной превенции.

Вскоре маленького беглеца разыскали. Как оказалось, прохожие увидели ребенка на улице и отвели мальчика к полицейским. К счастью, за время короткого "путешествия" с малышом ничего не случилось.

С матерью мальчика ювенальные правоохранители проведут профилактическую беседу. Полицейские благодарят неравнодушных жителей Киева за проявленную внимательность и чуткость, а родителям советуют лучше следить за своими детьми, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.

Напомним, в Киевской области служебный пес разыскал младенца, которого пьяный отец вынес из дома.

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