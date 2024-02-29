Жителей Киева предупреждают о затоплении: что известно

В Киеве и области возникла угроза затоплений из-за резкого повышения уровня воды в Днепре. Объявлен первый уровень опасности.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

"1-5 марта в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, на реке Днепр в г. Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с кратковременным достижением отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий", — отмечают синоптики.

Кроме того, 1-5 марта на устьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) будет продолжаться постепенное повышение уровней воды с затоплением поймы в Киевской области.

Синоптики предупреждают, что в этот же период в результате удержания высоких уровней воды на Десне и ее притоке р. Снов и на Верхнем Днепре. Поэтому возможно затопление в некоторых населенных пунктах Черниговской и Сумской областей.

"В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения р.Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый)", — отметили в гидрометцентре.

Напомним, синоптики сообщили , какой погода будет в Украине в начале марта. В первый день весны температура воздуха ожидается выше нормы, однако не пройдет без заморозков и снега в некоторых регионах.

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