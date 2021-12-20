Снимал на видео голых девушек в душе: что грозит студенту КПИ

Теперь нарушителю грозит до трех лет ограничение свободы.
В Киеве дознаватели завершили досудебное расследование в отношении молодого человека, который установил видеокамеру в душе общежития КПИ.
Собрав все необходимые материалы, полицейские направили их вместе с обвинительным актом в суд. Теперь нарушителю грозит до трех лет ограничение свободы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"В октябре этого года в Соломенское управление полиции от нескольких студенток одного из столичных вузов поступили заявления о том, что в душевой комнате неизвестный установил камеру видеонаблюдения. Для установления всех обстоятельств происшествия на место выехала следственно-оперативная группа, а дознаватели начали досудебное расследование", – напомнили в полиции.
В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к совершению правонарушения причастен студент этого же учебного заведения. Полицейские разыскали фигуранта, чтобы установить мотивы поступка. Задержанный – уроженец Одесской области, 2003 года рождения, пояснивший, что осуществлял видеосъемку для собственного использования.
Дознаватели Соломенского управления полиции по согласованию с Соломенской окружной прокуратурой сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности частной жизни, а именно незаконный сбор, хранение, конфиденциальную информацию о лице. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. В настоящее время досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения дела по существу.
После решения суда все изъятые видеоматериалы будут уничтожены.
Напомним, когда студентки хотели написать совместное заявление, им сказали этого не делать, обвиняли в меркантильных интересах и желании выбить компенсацию.
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