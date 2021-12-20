Посетить новогодние локации в Киеве смогут не все: кого будут пускать

Посетить новогодние локации в Киеве смогут не все: кого будут пускать

Горожане и гости столицы должны иметь COVID-документы.

Новогодние локации в Киеве можно будет посетить только с COVID-документами.

Посетители новогодних локаций столицы должны иметь документы, подтверждающие вакцинацию против COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровления от коронавируса. Это не касается несовершеннолетних, но они должны иметь с собой документы, подтверждающие возраст.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Организаторов, участников и гостей праздничных массовых мероприятий попросили соблюдать противоэпидемические нормы: носить маски, пользоваться антисептиками и не забывать о социальной дистанции.

Напомним, в пятницу, 18 декабря, на Софийской площади торжественно зажгли праздничные огни на главной елке страны.

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