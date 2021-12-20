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В Киеве женщина пришла на собеседование и украла сумку у владелицы магазина

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В Киеве женщина пришла на собеседование и украла сумку у владелицы магазина

unsplash.com

В столице будут судить соискательницу на должность продавца.

В Киеве женщина пришла на собеседование и украла сумку у владелицы магазина.

В столице будут судить соискательницу на должность продавщице.

Об этом сообщает полиция Киева.

"На спецлинию 102 от сотрудницы магазина поступило сообщение о том, что у нее на рабочем месте украли сумку. Для установления всех обстоятельств происшествия выехала следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении полиции.

Полицейские опросили заявительницу и вероятных свидетелей происшествия, а также просмотрели видео с камер наблюдения, расположенных в магазине.

По результатам следственных действий правоохранители установили, что к совершению правонарушения причастна женщина, пришедшая в заведение на собеседование, устраиваться продавщицей.

"Нарушительницей оказалась 47-летняя уроженка Днепропетровщины, в отношении которой полицейские Киева уже направили в суд два обвинительных акта за совершение краж по схожей схеме", — рассказали в полиции.

При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная повторно.

В настоящее время досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в районный суд для рассмотрения дела по существу.

Злоумышленнице грозит до пяти лет тюремного заключения.

Напомним, на Черниговщине Instagram-гадалка убедила женщину взять кредит на 50 тыс. грн и дать ей пароль к карточке.

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