Фільмував голих дівчат у душі: що загрожує студенту КПІ

Фільмував голих дівчат у душі: що загрожує студенту КПІ

Тепер порушнику загрожує до трьох років обмеження волі.

У Києві дізнавачі завершили досудове розслідування стосовно молодика, який встановив відеокамеру у душі гуртожитку КПІ.

Зібравши усі необхідні матеріали, поліцейські направили їх разом із обвинувальним актом до суду. Тепер порушнику загрожує до трьох років обмеження волі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"В жовтні цього року до Солом’янського управління поліції від кількох студенток одного із столичних вузів надійшли заяви про те, що у душовій кімнаті невідомий встановив камеру відеоспостереження. Для встановлення усіх обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група, а дізнавачі розпочали досудове розслідування", - нагадали у поліції.

У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів з’ясувалося, що до вчинення правопорушення причетний студент цього ж закладу освіти. Поліцейські розшукали фігуранта, аби встановити мотиви вчинку. Затриманий – уродженець Одеської області, 2003 року народження, який пояснив, що здійснював відеознімання для власного використання.

Дізнавачі Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України – порушення недоторканності приватного життя, а саме незаконне збирання, зберігання, конфіденційної інформації про особу. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Після рішення суду усі вилучені відеоматеріали будуть знищені у встановленому законодавством порядку.

Нагадаємо, коли студентки хотіли написати спільну заяву, їм сказали цього не робити, звинувачували у меркантильних інтересах та бажанні вибити компенсацію тощо.

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