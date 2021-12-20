На аварийном мосту Патона в Киеве высадят можжевельника почти на 500 тысяч гривен (фото)

На аварийном мосту Патона в Киеве высадят можжевельника почти на 500 тысяч гривен (фото)

Мост Патона, который планируют озеленить, разваливается на глазах.

В Киеве транспортную развязку аварийного моста Патона озеленят с помощью 487 кустов можжевельника на сумму почти 500 тысяч гривен.

Соответствующий тендер 15 декабря провело коммунальное предприятие "Киевзеленстрой" на Prozorro.

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В заказе указано, что на мосту Патона должны высадить 439 кустов казацкого можжевельника и 48 кустов голубого скального можжевельника. Растения появятся там до 24 декабря 2021 года.

Победителем тендера стало коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Печерского района Киева. Оно выполнит работы за 477 863 гривны.

tvoysad.ua

Напомним, что столичный мост Патона разваливается на глазах. В Сети появилось видео, как из переправы в реку летит камни и куски бетона. В то же время автомобили продолжают движение.

Учитывая аварийное состояние сооружения, с 2020 года ограничен въезд на мост любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн, а также ограничено движение крайними правыми полосами в обоих направлениях. Все это сделано для уменьшения погрузки на сооружение.

hplants.com.ua

Сейчас идет процедура закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста Патона. После определения победителя начнутся работы по изготовлению проектно-сметной документации.

Новости Киева: мост Патона разваливается на глазах

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