Киевскую область заметает: советы водителям

Водителей просят соблюдать интервал и дистанцию и не совершать резких маневров.
В Киевской области синоптики прогнозируют осадки в виде снега.
Патрульная полиция Киевщины дала несколько советов водителям при таких погодных условиях :
- выбирайте безопасную скорость;
- соблюдайте интервал и дистанцию;
- выполняйте торможение раньше времени;
- не совершайте резких маневров;
- включите ближний свет фар.
Пешеходов просят, чтобы, переходя дорогу, они убедились, что это безопасно.
Следует помнить, что при таких погодных условиях:
- уменьшается видимость;
- увеличивается тормозной путь;
- возможные заносы.
"Соблюдайте ПДД, будьте внимательны и берегите себя", — говорится в сообщении Патрульной полиции Киевской области.
Напомним, в Киеве во второй половине дня синоптики прогнозируют снег. Ожидается, что он будет идти до позднего вечера. Ветер северо-западный, 3-10 м/с. Отметим, что уже завтра, 21 декабря, температура воздуха опустится до -9 градусов. Согласно прогнозу, морозы будут держаться до пятницы, 24 декабря. Также будет идти небольшой снег.
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