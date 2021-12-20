Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Киевскую область заметает: советы водителям

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Киевскую область заметает: советы водителям

Патрульная полиция Киевской области / Facebook

Водителей просят соблюдать интервал и дистанцию и не совершать резких маневров.

В Киевской области синоптики прогнозируют осадки в виде снега.

Патрульная полиция Киевщины дала несколько советов водителям при таких погодных условиях :

  • выбирайте безопасную скорость;
  • соблюдайте интервал и дистанцию;
  • выполняйте торможение раньше времени;
  • не совершайте резких маневров;
  • включите ближний свет фар.

Пешеходов просят, чтобы, переходя дорогу, они убедились, что это безопасно.

Следует помнить, что при таких погодных условиях:

  • уменьшается видимость;
  • увеличивается тормозной путь;
  • возможные заносы.

"Соблюдайте ПДД, будьте внимательны и берегите себя", — говорится в сообщении Патрульной полиции Киевской области.

Напомним, в Киеве во второй половине дня синоптики прогнозируют снег. Ожидается, что он будет идти до позднего вечера. Ветер северо-западный, 3-10 м/с. Отметим, что уже завтра, 21 декабря, температура воздуха опустится до -9 градусов. Согласно прогнозу, морозы будут держаться до пятницы, 24 декабря. Также будет идти небольшой снег.

Читайте также:

Следующая публикация