Киевскую область заметает: советы водителям

Водителей просят соблюдать интервал и дистанцию и не совершать резких маневров.

В Киевской области синоптики прогнозируют осадки в виде снега.

Патрульная полиция Киевщины дала несколько советов водителям при таких погодных условиях :

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выбирайте безопасную скорость;

соблюдайте интервал и дистанцию;

выполняйте торможение раньше времени;

не совершайте резких маневров;

включите ближний свет фар.

Пешеходов просят, чтобы, переходя дорогу, они убедились, что это безопасно.

Следует помнить, что при таких погодных условиях:

уменьшается видимость;

увеличивается тормозной путь;

возможные заносы.

"Соблюдайте ПДД, будьте внимательны и берегите себя", — говорится в сообщении Патрульной полиции Киевской области.

Напомним, в Киеве во второй половине дня синоптики прогнозируют снег. Ожидается, что он будет идти до позднего вечера. Ветер северо-западный, 3-10 м/с. Отметим, что уже завтра, 21 декабря, температура воздуха опустится до -9 градусов. Согласно прогнозу, морозы будут держаться до пятницы, 24 декабря. Также будет идти небольшой снег.

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