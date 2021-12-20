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Київську область замітає: поради водіям

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Київську область замітає: поради водіям

Патрульна поліція Київської області / Facebook

Водіїв просять дотримуватись інтервалу й дистанції та не робити різких маневрів.

У Київській області синоптики прогнозують опади у вигляді снігу.

Патрульна поліція Київщини дала декілька порад водіям за таких погодних умов:

  • вибирайте безпечну швидкість;
  • дотримуйтесь інтервалу та дистанції;
  • виконуйте гальмування завчасно;
  • не робіть різких маневрів;
  • увімкніть ближнє світло фар.

Пішоходів просять, щоб, переходячи дорогу, ті упевнились, що це безпечно.

Варто пам’ятати, що за таких погодних умов:

  • зменшується видимість;
  • збільшується гальмівний шлях;
  • можливі заноси.

"Дотримуйтесь ПДР, будьте уважні та бережіть себе", - йдеться у повідомленні Патрульної поліції Київської області.

Нагадаємо, у Києві у другій половині дня синоптики прогнозують сніг. Очікується, що він йтиме до пізнього вечора. Вітер північно-західний, 3-10 м/с. Зазначимо, що вже завтра, 21 грудня, температура повітря опуститься до -9 градусів. Згідно з прогнозом, морози триматимуться до п'ятниці, 24 грудня. Також йтиме невеликий сніг.

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