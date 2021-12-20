Київську область замітає: поради водіям

Водіїв просять дотримуватись інтервалу й дистанції та не робити різких маневрів.
У Київській області синоптики прогнозують опади у вигляді снігу.
Патрульна поліція Київщини дала декілька порад водіям за таких погодних умов:
- вибирайте безпечну швидкість;
- дотримуйтесь інтервалу та дистанції;
- виконуйте гальмування завчасно;
- не робіть різких маневрів;
- увімкніть ближнє світло фар.
Пішоходів просять, щоб, переходячи дорогу, ті упевнились, що це безпечно.
Варто пам’ятати, що за таких погодних умов:
- зменшується видимість;
- збільшується гальмівний шлях;
- можливі заноси.
"Дотримуйтесь ПДР, будьте уважні та бережіть себе", - йдеться у повідомленні Патрульної поліції Київської області.
Нагадаємо, у Києві у другій половині дня синоптики прогнозують сніг. Очікується, що він йтиме до пізнього вечора. Вітер північно-західний, 3-10 м/с. Зазначимо, що вже завтра, 21 грудня, температура повітря опуститься до -9 градусів. Згідно з прогнозом, морози триматимуться до п'ятниці, 24 грудня. Також йтиме невеликий сніг.
Читайте також:
- Новий рік-2022 у Києві: де святкувати та скільки це коштуватиме
- Пес Джек, якого лишили в парку на "Дорогожичах" у Києві, а потім забрали, повернувся до притулку: що сталося
- Стало відомо, коли київські школярі підуть на зимові канікули
- Нова вартість проїзду у столиці: для киян — 12 грн, для "приїжджих" — до 20
- Вихідні і святкові дні 2022 року: коли відпочиватимуть українці