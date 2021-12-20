В Киеве ударит мороз: прогноз погоды на понедельник, 20 декабря

В Киеве ударит мороз: прогноз погоды на понедельник, 20 декабря

В ближайшие дни температура воздуха опустится до -10 градусов.

Погода в Киеве в понедельник, 20 декабря, будет облачной до самого вечера. Температура воздуха 0 -3 градуса.

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Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Во второй половине дня синоптики прогнозируют снег. Ожидается, что он будет идти до позднего вечера. Ветер северо-западный, 3-10 м/с.

Отметим, что завтра, 21 декабря, температура воздуха опустится до -9 градусов. Согласно прогнозу, морозы будут держаться до пятницы, 24 декабря. Также будет идти небольшой снег.

Напомним, что в Киеве с сегодняшнего дня заработают пункты обогрева. Все из-за ухудшения погодных условий.

Sinoptik.ua

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