Следил за девочками и шантажировал: в Киеве задержали педофила

В Киеве задержали 35-летнего мужчину, который присылал 12-летней школьнице порнографические фото и требовал ответные аналогичные изображения. Во время расследования правоохранители установили еще более 200 потерпевших малолетних и несовершеннолетних девушек от действий злоумышленника.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Мы обнаружили и изъяли более 4 терабайтов детского порнографического контента на компьютере и флэш-носителях мужчины. При дальнейшей отработке установили 181 эпизод его преступной деятельности и более 200 девочек в возрасте от 10 до 17 лет как из Украины, так и из иностранных стран. Злоумышленник находил девочек в социальных сетях и выдавая себя за их сверстников, общался с ними на сексуальные темы, выманивал фотографии шантажом и угрозами убийством или изнасилованием. Кроме того, за некоторыми школьницами даже следил по дороге из школы домой в реальной жизни. Детскую порнографию он продавал заграницу и в течение длительного времени от такой деятельности получил миллионные доходы", - говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленник задержан

Правоохранители разыскали и опросили 15 девушек из разных областей Украины, пострадавших от действий фигуранта. Некоторые из них признались, что пытались совершить самоубийство, ведь не выдерживали психологического давления, угроз и шантажа от злоумышленника.

Следователи направили обвинительный акт в отношении мужчины в суд для рассмотрения дела по существу. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Синельниково Днепропетровской области мужчина залез в чужой дом и изнасиловал 12-летнюю девочку. Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель.

А в Полтавской области, в городе Глобино, 28-летний житель Кременчугского района изнасиловал малолетнюю девочку.

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