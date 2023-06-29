В Киеве прокуратура проводит обыски в ритуальной службе: подозревают в хищении 19 млн гривен

Средства они похищали под видом выплаты зарплаты работникам, которых не существовало.

В Киеве следователи с обысками пришли в ритуальную службу КП "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания". Сотрудники комбината подозреваются в хищении бюджетных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как отмечается, должностные лица комбината совместно с работниками подконтрольных фирм разработали схему хищения бюджетных средств под видом выплаты зарплаты работникам, которых не было.

“Для реализации схемы должностные лица фиктивно “трудоустраивали” на коммунальное предприятие лиц из своего близкого окружения, которые никогда не посещали место работы и не выполняли никаких служебных обязанностей. В то же время, этим “работникам” начислялись премии в размере 1000% от оклада”, — рассказали в прокуратуре города.

Сумма нанесенного ущерба, по предварительным данным, может составить до 19 млн гривен.

“В рамках производства проводятся одновременные обыски по 20 адресам. В частности, на территории Специализированного комбината, в помещениях ритуальных служб на территории пяти столичных кладбищ по адресам проживания руководителей коммунального предприятия и лиц, причастных к схеме. В ходе следственных действий выявлена и изъята кадровая и бухгалтерская документация, банковские карточки, блокноты с черновыми записями по выплатам работникам, мобильные телефоны, флеш-носители, слоты под сим-карты, и другие доказательства, подтверждающие вышеуказанные факты”, — подчеркнули в столичной прокуратуре.

В настоящее время продолжаются следственные действия. После проведения соответствующих судебных экспертиз будет решен вопрос об извещении о подозрении лицам, причастным к преступной деятельности.

Напомним, что суд Киева изменил меру пресечения для Вадима Мошкина, охранника, не открывшего бомбоубежище.

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