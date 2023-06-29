Прокуратура отреагировала на появление митрополита Павла в Лавре: он до сих пор под арестом

Бывшему настоятелю Лавры избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, срок которого истекает 1 июля 2023 года, отметили в прокуратуре.
В прокуратуре Киева отреагировала на появление митрополита Павла Лебедя в Лавре. В ведомстве подчеркивают, что бывший наместник Лавры до сих пор под арестом.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.
"Ряд телеграмм-каналов и медиа распространили информацию о том, что митрополиту УПЦ (МП), подозреваемому в разжигании религиозной розни и оправдывании действий России, не продлили меру пресечения. Указанная информация не соответствует действительности", — подчеркнули в прокуратуре.
Бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля, срок которого истекает 1 июля 2023 года.
"Согласно определению суда, подозреваемый обязан носить электронное средство контроля и воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими по делу", — подчеркнули в ведомстве.
В то же время прокурор еще 26 июня подал в суд ходатайство о продлении срока действия указанной меры пресечения.
Судебное заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 30 июня 2023 в 11:00 в Соломенском районном суде Киева.
"Сегодня, 29 июня, подозреваемый прибыл в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области по вызову следователя для проведения следственных действий, где последнему повторно вручено ходатайство о продлении срока действия меры пресечения", — уточнили в прокуратуре.
Напомним, 29 июня бывший наместник Павел Лебедь приехал в Лавру, несмотря на то, что на время домашнего ареста судья запретил ему общаться со своими верующими.
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