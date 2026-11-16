© ТСН

Реклама

В Киеве предварительно зафиксировали попадание в Северный и Южный мосты. Информация о последствиях ударов и возможных повреждениях уточняется.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Реклама

«Предварительно, попадание в Северный и Южный мосты в столице», — заявил он.

Реклама

Официальных подробностей о состоянии мостов пока нет.

Напомним, поздно вечером 16 ноября в Киеве раздались взрывы. В столице и ряде областей продолжается воздушная тревога.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о подготовке Россией новых массированных ударов по стране. Он акцентировал, что российская армия продолжает избивать по энергетической инфраструктуре, выбирая приоритетной целью отдельный регион и в течение нескольких суток сосредоточенно атакуя его электросети и подстанции.

Новости партнеров

Новости партнеров