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- Киев
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Россия атаковала Северный и Южный мосты в Киеве — что сообщил Кличко
Следите за сообщениями местных властей и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
В Киеве предварительно зафиксировали попадание в Северный и Южный мосты. Информация о последствиях ударов и возможных повреждениях уточняется.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Предварительно, попадание в Северный и Южный мосты в столице», — заявил он.
Официальных подробностей о состоянии мостов пока нет.
Напомним, поздно вечером 16 ноября в Киеве раздались взрывы. В столице и ряде областей продолжается воздушная тревога.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о подготовке Россией новых массированных ударов по стране. Он акцентировал, что российская армия продолжает избивать по энергетической инфраструктуре, выбирая приоритетной целью отдельный регион и в течение нескольких суток сосредоточенно атакуя его электросети и подстанции.