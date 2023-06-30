Слідкував за дівчатками та шантажував: у Києві затримали педофіла

У Києві затримали 35-річного чоловіка, який надсилав 12-річний школярці порнографічні фото та вимагав у відповідь аналогічні зображення. Під час розслідування правоохоронці встановили ще понад 200 потерпілих малолітніх та неповнолітніх дівчат від дій зловмисника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

"Ми виявили та вилучили більше 4 терабайтів дитячого порнографічного контенту на комп’ютері та флеш-носіях чоловіка. При подальшому відпрацюванні встановили 181 епізод його злочинної діяльності та більше 200 дівчаток віком від 10 до 17 років як з України, так і з іноземних країн, які потерпіли від дій фігуранта. Кривдник знаходив дівчат у соціальних мережах та видаючи себе за їх однолітків спілкувався з ними на сексуальні теми, виманював фотографії шантажем та погрозами вбивством чи зґвалтуванням. Окрім того, за деякими школярками навіть слідкував дорогою зі школи додому у реальному житті. Дитячу порнографію він продавав за кордон та протягом тривалого часу такої діяльності отримав мільйонні прибутки. Наразі ми встановили одного з постійних іноземних "клієнтів", який купував у зловмисника дитячий порноконтент та двох його спільників, один з яких є громадянином РФ", - уточнили у відомстві.

Зловмисника затримано

Правоохоронці розшукали та опитали 15 дівчат з різних областей України, які потерпіли від дій фігуранта. Деякі з них зізнались, що намагалися вчинити самогубство, адже не витримували психологічного тиску, погроз та шантажу від зловмисника.

Наразі слідчі скерували обвинувальний акт відносно чоловіка до суду для розгляду справи по суті. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Синельниковому Дніпропетровської області чоловік заліз до чужого будинку і зґвалтував 12-річну дівчинку. Зловмисником виявився раніше судимий місцевий мешканець.

А на Полтавщині, у місті Глобино, 28-річний житель Кременчуцького району зґвалтував малолітню дівчинку.

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