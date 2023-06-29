Суд Киева изменил меру пресечения для Вадима Мошкина, охранника, не открывшего бомбоубежище (фото, видео)

Охранник поликлиники в Деснянском районе не открыл вовремя укрытие после объявления воздушной тревоги в ночь на 1 июня.

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения для Вадима Мошкина, охранника не открывшего бомбоубежище. Вместо содержания под стражей он будет находиться под ночным домашним арестом.

Об этом говорится в репортаже ТСН.ua из зала суда.

Напомним, что охранник поликлиники в Деснянском районе Киева Вадим Мошкин, по его словам, не успел открыть укрытие после объявления воздушной тревоги в ночь на 1 июня.

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Вадиму Мошкину. Фото: ТСН

Тогда погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина.

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Вадиму Мошкину. Фото: ТСН

Мошкину во время заседания суда избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

После трагедии с бомбоубежищем в Киеве принято решение о круглосуточном доступе к укрытиям. Также городские власти ужесточают контроль за работой укрытий.

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