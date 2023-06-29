Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Суд Киева изменил меру пресечения для Вадима Мошкина, охранника, не открывшего бомбоубежище (фото, видео)

Автор
Виктория КовцунВиктория Ковцун
Дата публикации
Просмотры
590
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Суд Киева изменил меру пресечения для Вадима Мошкина, охранника, не открывшего бомбоубежище (фото, видео)

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Вадиму Мошкину. Фото: ТСН

Охранник поликлиники в Деснянском районе не открыл вовремя укрытие после объявления воздушной тревоги в ночь на 1 июня.

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения для Вадима Мошкина, охранника не открывшего бомбоубежище. Вместо содержания под стражей он будет находиться под ночным домашним арестом.

Об этом говорится в репортаже ТСН.ua из зала суда.

Напомним, что охранник поликлиники в Деснянском районе Киева Вадим Мошкин, по его словам, не успел открыть укрытие после объявления воздушной тревоги в ночь на 1 июня.

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Вадиму Мошкину. Фото: ТСН / ©
Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Вадиму Мошкину. Фото: ТСН

Тогда погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина.

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Вадиму Мошкину. Фото: ТСН / ©
Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Вадиму Мошкину. Фото: ТСН

Мошкину во время заседания суда избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

После трагедии с бомбоубежищем в Киеве принято решение о круглосуточном доступе к укрытиям. Также городские власти ужесточают контроль за работой укрытий.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
590
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация