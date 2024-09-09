Россия атаковала Киев "Шахедами": власти сообщили о последствиях

В Киев ударные дроны заходили после полуночи, несколькими волнами.

В ночь на 9 сентября Россия пыталась нанести удар "Шахедами" по Киеву. Силы ПВО сбили все цели на подступах для столицы.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Пятая воздушная атака на Киев с начала сентября! Этой ночью российская армия снова применила ударные БпЛА, предварительно вроде "Shahed", запущенные с территории курской области. На Киев боражирующие боеприпасы заходили после полуночи, несколькими волнами", — сказано в сообщении.

Заметили, что воздушная тревога в столице продолжалась больше часа.

"Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были уничтожены на подступах к столице. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", — подытожили в КМВА.

Напомним, ночью 9 сентября в Киеве раздались взрывы. По данным местных властей, работают силы ПВО.

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