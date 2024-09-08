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Взрыв на автопредприятии в Киеве: увеличилось количество погибших

Взрыв на автопредприятии в Киеве: увеличилось количество погибших

Последствия взрыва в Голосеевском районе Киева / Фото: Киевская городская военная администрация.

Поисково-спасательная операция продолжается.

По состоянию на 11:10 количество погибших на автопредприятии в Голосеевском районе Киева возросло до 3-х.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Спасатели деблокировали еще одно тело. На данный момент известно о трех погибших. Поисково-спасательная операция продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 сентября после 10 часов в столице раздался взрыв. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что взрыв произошел в Голосеевском районе столицы на территории автотранспортных предприятий. В результате взрыва частично разрушено двухэтажное здание. Власти сообщали о двух погибших.

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