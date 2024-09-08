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В Киеве произошел взрыв: разрушено двухэтажное здание

В Киеве произошел взрыв: разрушено двухэтажное здание

На месте взрыва

Под завалами могут находиться люди.

В результате взрыва утром, 8 сентября, в Киеве частично разрушено двухэтажное здание.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Кличко уточнил, что взрыв произошел в Голосеевском районе столицы на территории автотранспортного предприятия. Взрыв неизвестного происхождения.

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Частично разрушено двухэтажное здание. По данным мэрии, пожара нет. Под завалами могут находиться люди. Экстренные службы уже работают на месте.

Из-за взрыва правоохранители ограничили движение по ул. Васильковская.

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