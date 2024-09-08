В Киеве произошел взрыв: разрушено двухэтажное здание

Под завалами могут находиться люди.

В результате взрыва утром, 8 сентября, в Киеве частично разрушено двухэтажное здание.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Кличко уточнил, что взрыв произошел в Голосеевском районе столицы на территории автотранспортного предприятия. Взрыв неизвестного происхождения.

Частично разрушено двухэтажное здание. По данным мэрии, пожара нет. Под завалами могут находиться люди. Экстренные службы уже работают на месте.

Из-за взрыва правоохранители ограничили движение по ул. Васильковская.

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