В Голосеевском районе Киева водитель на пешеходном переходе сбил коляску с трехлетним ребенком

У ребенка закрыта черепно-мозговая травма и подозрение на перелом носа.

В Киеве, в Голосеевском районе, водитель автомобиля врезался в коляску с 3-летним ребенком на пешеходном переходе. Отец с ребенком переходил дорогу на зеленый свет.

Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Сейчас".

Сообщается, что водитель не остановился, чтобы пропустить пешеходов, и наехал на коляску с ребенком. Согласно информации СМИ, ребенка доставили в больницу "Охматдет" с предварительным диагнозом закрытой черепно-мозговой травмы и подозрением на перелом носа.

Напомним, на дороге Кролевец-Путивль водитель мотоцикла Spark не смог справиться с управлением и съехал на обочину. В результате падения 18-летний водитель и 19-летний пассажир погибли на месте.

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