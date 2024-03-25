РФ атаковала Киев ракетами: где упали обломки и какие последствия (фото, видео)

В частности, была разрушена часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука.

Российские войска устроили ракетную атаку на Киев 25 марта, в результате которой обломки упали в Печерском, Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах столицы. Есть разрушения и раненые.

Все, что известно о ракетной атаке по Киеву 25 марта, читайте на ТСН.ua.

Ракетный удар по Киеву – какие последствия

По предварительным данным, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе города. Там был поврежден нежилой дом. Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко.

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"В Печерском районе предварительно повреждено многоэтажное нежилое здание. Без последующего горения. Оперативные службы работают на месте. Предварительно пострадал один человек", — заявил Попко.

Там зафиксированы разрушения на площади около 100 кв. м.

По сообщению ГСЧС, в Печерском районе было повреждено трехэтажное здание спортзала. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели разбирают завалы.

Впоследствии глава ГВА уточнил, что также зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Позже в администрации сообщили, что данные об обломках в Днепровском районе не подтвердились.

"В Голосеевском районе города Киева в лесополосе обнаружены обломки ракеты. Предварительно информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — указали в ГВА.

Впоследствии выяснилось, что в Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. В то же время в ГСЧС сообщили о повреждении частного дома в Дарницком районе.

"Вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы. Подразделения направляются на места", – сообщил в то же время мэр Виталий Кличко.

"В Печерском районе в результате падения обломков ракеты разрушения в нежилом трехэтажном здании. Экстренные службы работают на месте", — добавил городской голова.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Киеве сбили баллистические ракеты! Обломки падали в разных районах города

Разрушение в Киеве в результате ракетной атаки 25 марта / Фото: ТСН.ua

Разрушение в Киеве в результате ракетной атаки 25 марта / Фото: ТСН.ua

Разрушение в Киеве в результате ракетной атаки 25 марта / Фото: ТСН.ua

Раненые в результате атаки на Киев

Сначала Кличко проинформировал о двух пострадавших в Печерском районе. Одной женщине была оказана помощь на месте. Вторую – медики госпитализировали.

Впоследствии количество пострадавших выросло до пяти. Трем женщинам медики оказали помощь на месте. Двоих, в том числе и 16-летнюю девушку, госпитализировали.

О погибших пока не сообщается.

В то же время в КГВА сообщили о четырех пострадавших. Там рассказали детали об их состоянии:

У женщины в возрасте 33 года – закрытая черепно-мозговая травма, ушибные раны. Пострадавшая госпитализирована в больницу.

У женщины в возрасте 53 лет – острая реакция на стресс.

Беременная в возрасте 26 лет обратилась к медикам с плохим самочувствием.

У девушки в возрасте 16 лет – политравма, она госпитализирована в Охматдет.

Последствия ракетной атаки по Киеву 25 марта/Фото: Нацполиция

Последствия ракетной атаки по Киеву 25 марта/Фото: Нацполиция

Последствия ракетной атаки по Киеву 25 марта/Фото: Нацполиция

Под завалами могут быть люди

В ГСЧС сообщили, что на местах падения обломков ракет продолжаются аварийно-спасательные работы, под завалами могут быть люди.

В здании одной из школ развернут штаб помощи Красного Креста.

Повреждение в Киеве в результате падения обломков ракет 25 марта/Фото: ГСЧС Киева

Повреждение в Киеве в результате падения обломков ракет 25 марта/Фото: ГСЧС Киева

Повреждение в Киеве в результате падения обломков ракет 25 марта/Фото: ГСЧС Киева

Повреждение в Киеве в результате падения обломков ракет 25 марта/Фото: ГСЧС Киева

Кличко сообщил детали об атаке по столице

Кличко прибыл на одно из мест падения обломков российских ракет после атаки. Он снял на видео разрушения и записал видеообращение на месте.

Мэр Киева сообщил, что в результате атаки попаданий в многоэтажные жилые дома нет. Но спасатели разбирают завалы разрушенного трехэтажного здания – одного из помещений (спортивного назначения) государственного учебного заведения. В соседних жилых домах повреждены окна.

К счастью, обошлось без жертв.

Атака на Киев: Кличко прибыл на место разрушений и снял видеообращение

Разрушена часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна

В Министерстве культуры и информационной политики уточнили, что вражеская ракета разрушила часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука.

Так, разрушения испытала центральная часть корпуса. В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения.

"В кратчайшие сроки будут оценены масштабы разрушений и предусмотрены меры по осуществлению противоаварийных работ на разрушенных объектах", – отметили в Минкульте.

Чем РФ атаковала Киев – сколько целей уничтожено

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что около 10:30 враг нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из оккупированного Крыма.

"Цели уничтожены, тип устанавливается. Спасибо защитникам неба за боевую работу!" – отметил Олещук.

Как отметил Попко, утром враг снова атаковал столицу – в третий раз за последние пять дней.

"На этот раз – баллистическими ракетами. Около 10:30 противник запустил две баллистические ракеты с территории временно оккупированного Крыма. Обе вражеские ракеты уничтожены силами и средствами ПВО! Тип оружия устанавливается", – говорится в заявлении главы ГВА.

Силы ПВО уничтожили две баллистические ракеты, которые РФ запустила по Киеву/Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Реакция власти на атаку по Киеву

На атаку по Киеву отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"путин и россия — террористы. Они = ИГИЛ", — коротко написал главы ОП в Сети.

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