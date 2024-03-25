РФ атаковала Киев ракетами: где упали обломки и какие последствия (фото, видео)

В частности, была разрушена часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука.
Российские войска устроили ракетную атаку на Киев 25 марта, в результате которой обломки упали в Печерском, Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах столицы. Есть разрушения и раненые.
Все, что известно о ракетной атаке по Киеву 25 марта, читайте на ТСН.ua.
Ракетный удар по Киеву – какие последствия
По предварительным данным, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе города. Там был поврежден нежилой дом. Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко.
"В Печерском районе предварительно повреждено многоэтажное нежилое здание. Без последующего горения. Оперативные службы работают на месте. Предварительно пострадал один человек", — заявил Попко.
Там зафиксированы разрушения на площади около 100 кв. м.
По сообщению ГСЧС, в Печерском районе было повреждено трехэтажное здание спортзала. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели разбирают завалы.
Впоследствии глава ГВА уточнил, что также зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Позже в администрации сообщили, что данные об обломках в Днепровском районе не подтвердились.
"В Голосеевском районе города Киева в лесополосе обнаружены обломки ракеты. Предварительно информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — указали в ГВА.
Впоследствии выяснилось, что в Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. В то же время в ГСЧС сообщили о повреждении частного дома в Дарницком районе.
"Вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы. Подразделения направляются на места", – сообщил в то же время мэр Виталий Кличко.
"В Печерском районе в результате падения обломков ракеты разрушения в нежилом трехэтажном здании. Экстренные службы работают на месте", — добавил городской голова.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Киеве сбили баллистические ракеты! Обломки падали в разных районах города
Раненые в результате атаки на Киев
Сначала Кличко проинформировал о двух пострадавших в Печерском районе. Одной женщине была оказана помощь на месте. Вторую – медики госпитализировали.
Впоследствии количество пострадавших выросло до пяти. Трем женщинам медики оказали помощь на месте. Двоих, в том числе и 16-летнюю девушку, госпитализировали.
О погибших пока не сообщается.
В то же время в КГВА сообщили о четырех пострадавших. Там рассказали детали об их состоянии:
- У женщины в возрасте 33 года – закрытая черепно-мозговая травма, ушибные раны. Пострадавшая госпитализирована в больницу.
- У женщины в возрасте 53 лет – острая реакция на стресс.
- Беременная в возрасте 26 лет обратилась к медикам с плохим самочувствием.
- У девушки в возрасте 16 лет – политравма, она госпитализирована в Охматдет.
Под завалами могут быть люди
В ГСЧС сообщили, что на местах падения обломков ракет продолжаются аварийно-спасательные работы, под завалами могут быть люди.
В здании одной из школ развернут штаб помощи Красного Креста.
Кличко сообщил детали об атаке по столице
Кличко прибыл на одно из мест падения обломков российских ракет после атаки. Он снял на видео разрушения и записал видеообращение на месте.
Мэр Киева сообщил, что в результате атаки попаданий в многоэтажные жилые дома нет. Но спасатели разбирают завалы разрушенного трехэтажного здания – одного из помещений (спортивного назначения) государственного учебного заведения. В соседних жилых домах повреждены окна.
К счастью, обошлось без жертв.
Разрушена часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна
В Министерстве культуры и информационной политики уточнили, что вражеская ракета разрушила часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука.
Так, разрушения испытала центральная часть корпуса. В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Также существенные повреждения получили помещения кафедр и аудитории заведения.
"В кратчайшие сроки будут оценены масштабы разрушений и предусмотрены меры по осуществлению противоаварийных работ на разрушенных объектах", – отметили в Минкульте.
Чем РФ атаковала Киев – сколько целей уничтожено
Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что около 10:30 враг нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из оккупированного Крыма.
"Цели уничтожены, тип устанавливается. Спасибо защитникам неба за боевую работу!" – отметил Олещук.
Как отметил Попко, утром враг снова атаковал столицу – в третий раз за последние пять дней.
"На этот раз – баллистическими ракетами. Около 10:30 противник запустил две баллистические ракеты с территории временно оккупированного Крыма. Обе вражеские ракеты уничтожены силами и средствами ПВО! Тип оружия устанавливается", – говорится в заявлении главы ГВА.
Реакция власти на атаку по Киеву
На атаку по Киеву отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"путин и россия — террористы. Они = ИГИЛ", — коротко написал главы ОП в Сети.
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