РФ атакувала Київ ракетами: де впали уламки і які наслідки (фото, відео)

Зокрема, була зруйнована частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Оновлюється...

Російські війська влаштували ракетну атаку на Київ 25 березня, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому і Голосіївському районах столиці. Є руйнування і поранені.

Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.

Ракетний удар по Києву – які наслідки

За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі міста. Там було пошкоджено житловий будинок.

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"У Печерському районі попередьно пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Без послідуючого горіння. Оперативні служби працюють на місці. Попередьно, постраждала одна особа", – заявив Попко.

Там зафіксовані руйнування на площі приблизно 100 кв. м.

За повідомленням ДСНС, у Печерському районі було пошкоджено триповерхову будівлю спортзали. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники розбирають завали.

Згодом голова МВА уточнив, що також зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці.

"У Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила", – вказали в МВА.

Згодом з'ясувалося, що в Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. Водночас у ДСНС повідомили про пошкодження приватного будинку в Дарницькому районі.

"Виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця", – повідомив водночас мер Віталій Кличко.

"У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби працюють на місці", – додав міський голова.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Києві збили балістичні ракети! Уламки падали в різних районах міста

Руйнування в Києві внаслідок ракетної атаки 25 березня / Фото: ТСН.ua

Руйнування в Києві внаслідок ракетної атаки 25 березня / Фото: ТСН.ua

Руйнування в Києві внаслідок ракетної атаки 25 березня / Фото: ТСН.ua

Поранені внаслідок атаки на Київ

Спершу Кличко поінформував про двох постраждалих у Печерському районі. Одній жінці надали допомогу на місці. Другу – медики госпіталізували.

Згодом кількість постраждалих зросла до п'яти. Трьом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, зокрема й 16-річну дівчину, госпіталізували.

Про загиблих наразі не повідомляється.

Наслідки ракетної атаки по Києву 25 березня / Фото: Нацполіція

Наслідки ракетної атаки по Києву 25 березня / Фото: Нацполіція

Наслідки ракетної атаки по Києву 25 березня / Фото: Нацполіція

Під завалами можуть бути люди

В ДСНС повідомили, що на місцях падіння уламків ракет тривають аварійно-рятувальні роботи, під завалами можуть бути люди.

У будівлі однієї зі шкіл розгорнуто штаб допомоги Червоного Хреста.

Пошкодження в Києві внаслідок падіння уламків ракет 25 березня / Фото: ДСНС Києва

Пошкодження в Києві внаслідок падіння уламків ракет 25 березня / Фото: ДСНС Києва

Пошкодження в Києві внаслідок падіння уламків ракет 25 березня / Фото: ДСНС Києва

Пошкодження в Києві внаслідок падіння уламків ракет 25 березня / Фото: ДСНС Києва

Кличко повідомив деталі про атаку по столиці

Кличко прибув на одне з місць падіння уламків російських ракет після атаки. Він голова зняв на відео руйнування і записав відеозвернення на місці.

Мер Києва повідомив, що внаслідок атаки влучань у багатоповерхові житлові будинки немає. Але рятувальники розбирають завали зруйнованої триповерхової будівлі – одного з приміщень (спортивного призначення) державного навчального закладу. У сусідніх житлових будинках пошкоджені вікна.

На щастя, минулося без жертв.

Атака на Київ: Кличко прибув на місце руйнувань і зняв відеозвернення

Зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну

У Міністерстві культури та інформаційної політики уточнили, що ворожа ракета зруйнувала частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.

Так, руйнувань зазнала центральна частина корпусу. Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу.

"У найкоротший термін буде оцінено масштаби руйнувань та передбачено заходи для здійснення протиаварійних робіт на зруйнованих об’єктах", – зазначили в Мінкульті.

Чим РФ атакувала Київ – скільки цілей знищено

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що близько 10:30 ворог завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з окупованого Криму.

"Цілі знищено, тип встановлюється. Дякую захисникам неба за бойову роботу!" – зазначив Олещук.

Як зауважив Попко, вранці ворог знову атакував столицю – втретє за останні п’ять днів.

"Цього разу – балістичними ракетами. Близько 10:30 противник запустив дві балістичні ракети з території тимчасово окупованого Криму. Обидві ворожі ракети знищені силами та засобами ППО! Тип зброї встановлюється", – йдеться в заяві голови МВА.

Сили ППО знищили дві балістичні ракети, які РФ запустила по Києву / Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Реакція влади на атаку по Києву

На атаку по Києву відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"путін та росія – терористи. Вони = ІДІЛ", – коротко написав голови ОП в Мережі.

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