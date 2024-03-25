РФ атакувала Київ ракетами: де впали уламки і які наслідки (фото, відео)

Зокрема, була зруйнована частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука. Оновлюється...
Російські війська влаштували ракетну атаку на Київ 25 березня, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому і Голосіївському районах столиці. Є руйнування і поранені.
Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.
Ракетний удар по Києву – які наслідки
За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі міста. Там було пошкоджено житловий будинок.
"У Печерському районі попередьно пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Без послідуючого горіння. Оперативні служби працюють на місці. Попередьно, постраждала одна особа", – заявив Попко.
Там зафіксовані руйнування на площі приблизно 100 кв. м.
За повідомленням ДСНС, у Печерському районі було пошкоджено триповерхову будівлю спортзали. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники розбирають завали.
Згодом голова МВА уточнив, що також зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці.
"У Голосіївському районі міста Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила", – вказали в МВА.
Згодом з'ясувалося, що в Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. Водночас у ДСНС повідомили про пошкодження приватного будинку в Дарницькому районі.
"Виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця", – повідомив водночас мер Віталій Кличко.
"У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби працюють на місці", – додав міський голова.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Києві збили балістичні ракети! Уламки падали в різних районах міста
Поранені внаслідок атаки на Київ
Спершу Кличко поінформував про двох постраждалих у Печерському районі. Одній жінці надали допомогу на місці. Другу – медики госпіталізували.
Згодом кількість постраждалих зросла до п'яти. Трьом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, зокрема й 16-річну дівчину, госпіталізували.
Про загиблих наразі не повідомляється.
Під завалами можуть бути люди
В ДСНС повідомили, що на місцях падіння уламків ракет тривають аварійно-рятувальні роботи, під завалами можуть бути люди.
У будівлі однієї зі шкіл розгорнуто штаб допомоги Червоного Хреста.
Кличко повідомив деталі про атаку по столиці
Кличко прибув на одне з місць падіння уламків російських ракет після атаки. Він голова зняв на відео руйнування і записав відеозвернення на місці.
Мер Києва повідомив, що внаслідок атаки влучань у багатоповерхові житлові будинки немає. Але рятувальники розбирають завали зруйнованої триповерхової будівлі – одного з приміщень (спортивного призначення) державного навчального закладу. У сусідніх житлових будинках пошкоджені вікна.
На щастя, минулося без жертв.
Зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
У Міністерстві культури та інформаційної політики уточнили, що ворожа ракета зруйнувала частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.
Так, руйнувань зазнала центральна частина корпусу. Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу.
"У найкоротший термін буде оцінено масштаби руйнувань та передбачено заходи для здійснення протиаварійних робіт на зруйнованих об’єктах", – зазначили в Мінкульті.
Чим РФ атакувала Київ – скільки цілей знищено
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що близько 10:30 ворог завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з окупованого Криму.
"Цілі знищено, тип встановлюється. Дякую захисникам неба за бойову роботу!" – зазначив Олещук.
Як зауважив Попко, вранці ворог знову атакував столицю – втретє за останні п’ять днів.
"Цього разу – балістичними ракетами. Близько 10:30 противник запустив дві балістичні ракети з території тимчасово окупованого Криму. Обидві ворожі ракети знищені силами та засобами ППО! Тип зброї встановлюється", – йдеться в заяві голови МВА.
Реакція влади на атаку по Києву
На атаку по Києву відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"путін та росія – терористи. Вони = ІДІЛ", – коротко написав голови ОП в Мережі.
Читайте провідні новини дня:
- Теракт у Москві та версії Кремля: ціль – принести війну проти України в столицю Росії, але шкода, що Захід цього не бачить
- Що буде з населенням України, якщо війна триватиме до 2026 року: вчений шокував прогнозом
- Курс валют в Україні: долар перевищив історичний рекорд – коли зупиниться