Ракетний удар по Київській області: що відомо про наслідки атаки

Зранку 24 березня російська завдала ракетного удару по Київській області. В регіоні працювали сили ППО, є збиті цілі. Втім, сталося падіння уламків.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко

"Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Постраждалих від ракетної атаки немає.Падіння уламків збитих цілей зафіксовані у трьох районах області", - йдеться у повідомленні.

В одному з населених пунктів Київщини уламки впали на територію автомийки. Пошкоджено лінія електропередавання, що проходить поруч з мийкою. Внаслідок цього понад 400 домоволодінь залишилися без електроенергії.

В іншому населеному пункті уламками збитих цілей пошкоджено дитячий майданчик на території приватного домоволодіння. Крім того, уламки впали на відкритій місцевості поза межами населених пунктів.

Як повідомлялося, сьогодні над Києвом збили близько 10 російських ракет. Внаслідок ракетного удару в Києві зафіксовано падіння уламків в двох районах столиці: в Деснянському та Шевченківському.

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