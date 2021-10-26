Решил вступиться за мать: в Киеве мужчина стрелял в соседку

Пострадавшую в удовлетворительном состоянии госпитализировали для оказания необходимой помощи.

В Киеве мужчина стрелял в соседку. Он решил вмешаться в спор между его матерью и знакомой, в результате чего нанес женщине телесные повреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Соломенского управления полиции от 33-летней киевлянки поступило сообщение о том, что у дома на улице Олексы Тихого в нее выстрелил мужчина. По указанному адресу немедленно выехали экипаж патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.

"Пообщавшись с потерпевшей, полицейские выяснили, что на улице у нее возник словесный конфликт с соседкой. В этот момент из дома выбежал сын оппонентки, решивший заступиться за мать и выстреливший в заявительницу. Пострадавшую в удовлетворительном состоянии госпитализировали для оказания необходимой помощи", – говорится в сообщении полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и первоочередных следственных действий правоохранители задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Задержанный — 36-летний киевлянин, ранее судимый за кражи, грабежи и незаконное обращение с оружием. Кроме того, во время обыска по месту жительства следователи изъяли у него предмет, похожий на оружие, и направили на проведение соответствующего экспертного исследования", — сообщили в полиции.

По согласованию с Соломенской окружной прокуратурой следователь сообщил мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь за совершенное мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, под Киевом 24-летний парень до смерти избил участника ООС.

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