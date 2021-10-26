Вирішив заступитися за матір: у Києві чоловік стріляв у сусідку

Потерпілу у задовільному стані госпіталізували для надання необхідної допомоги.

У Києві чоловік стріляв у сусідку. Він вирішив втрутитись у суперечку між його матір’ю та знайомою, у результаті чого спричинив жінці тілесні ушкодження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До чергової частини Солом’янського управління поліції від 33–річної киянки надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Олекси Тихого в неї вистрілив чоловік. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та бригада швидкої медичної допомоги.

"Поспілкувавшись із потерпілою, поліцейські з’ясували, що на вулиці у неї виник словесний конфлікт із сусідкою. У цей момент із будинку вибіг син опонентки, який вирішив заступитись за матір та вистрілив у заявницю. Потерпілу у задовільному стані госпіталізували для надання необхідної допомоги", - йдеться у повідомленні поліції.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів та першочергових слідчих дій правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Затриманий – 36-річний киянин, раніше судимий за крадіжки, грабежі та незаконне поводження зі зброєю. Окрім цього, під час обшуку за місцем проживання слідчі вилучили у нього предмет, схожий на зброю, та направили на проведення відповідного експертного дослідження", - повідомили у поліції.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий повідомив чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер за скоєне чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Києвом 24-річний хлопець до смерті побив учасника ООС.

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