В Киевской области столкнулись трактор и мопед, которым управлял 11-летний парень: фото

Малолетний самостоятельно обратился в больницу и сейчас его осматривают медики.
В Киевской области столкнулись трактор и мопед, которым управлял 11-летний парень.
ДТП произошло 25 октября на Белоцерковщине в городе Узин.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"25 октября почти в 15 часов по улице Щорса в Узине произошло столкновение трактора и мопеда, которым управлял 11-летний парень. Малолетний самостоятельно обратился в больницу и сейчас его осматривают медики", — говорится в сообщении полиции.
На месте происшествия работают группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и впоследствии присвоят правовую квалификации событию.
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