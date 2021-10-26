Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Киевской области столкнулись трактор и мопед, которым управлял 11-летний парень: фото

© Полиция Киевской области
©
©

Малолетний самостоятельно обратился в больницу и сейчас его осматривают медики.

В Киевской области столкнулись трактор и мопед, которым управлял 11-летний парень.

ДТП произошло 25 октября на Белоцерковщине в городе Узин.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"25 октября почти в 15 часов по улице Щорса в Узине произошло столкновение трактора и мопеда, которым управлял 11-летний парень. Малолетний самостоятельно обратился в больницу и сейчас его осматривают медики", — говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия работают группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и впоследствии присвоят правовую квалификации событию.

Напомним, в Ровно авто сбило тележку с годовалым ребенком: мальчик в реанимации.

Следующая публикация