Под Киевом разоблачили публичный дом: появились фото

Ежедневный доход заведения составил около 5000-7000 гривен.

Под Киевом в Бучанском районе полиция разоблачила дом разврата. Организатором бизнеса оказалась 24-летняя женщина, создавшая "фирму" по оказанию услуг сексуального характера. Ежедневный доход в заведении составлял около 5000-7000 гривен.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Установлено, что организатор размещала соответствующие объявления на сайтах в Интернете и принимала входящие звонки на рекламные номера от клиентов.

Сутенерша снимала девушкам, оказывавшим услуги сексуального характера, квартиру, куда непосредственно и приходили клиенты.

Стоимость предоставления услуг составляла от 800 до 1200 гривен в час. Деньги женщина забирала лично или девушки присылали ей на банковскую карту.

Разоблачили преступную деятельность сутенерши сотрудники управления миграционной полиции Киевской области совместно с сотрудниками Бучанского районного управления полиции под процессуальным руководством Киево-Святошинской окружной прокуратуры.

Правоохранители провели два санкционированных обыска и изъяли ряд вещественных доказательств, подтверждающих причастность женщин к совершению указанных преступлений.

Сутенерша задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Открыты уголовные производства по ч.2 ст.303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного Кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от четырех до семи лет.

Напомним, в российском городе Барнауле 20-летняя девушка подстрекала к изнасилованию подруги двух своих подельников. Сутенерша таким образом решила отомстить девушке, которая отказалась работать на нее и лишила ее заработка.

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