В Киеве разоблачили банду из числа силовиков, сбывавших оружие и боеприпасы: фото

В Киеве разоблачили банду из числа силовиков, сбывавших оружие и боеприпасы: фото

Нелегальный бизнес организовал сотрудник техвзвода РШР полка патрульной службы полиции особого назначения ГУ НП Киева.

В Киеве разоблачена группа лиц из числа сотрудиков правоохранительных органов на незаконном сбыте оружия и боеприпасов.

Члены банды занимались хранением и сбытом огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, нелегальный бизнес организовал действующий сотрудник технического взвода РШР полка патрульной службы полиции особого назначения ГУ ЧП в г. Киев, который привлек к преступной деятельности своих знакомых и наладил связи с лицами, имеющими доступ к оружию, в том числе с сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими.

Установлено, что незаконно приобретенное и полученное оружие участники преступной группы хранили на территории гаражного кооператива в Краматорске Донецкой области.

Все договоренности о сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов указанные лица осуществляли лично и через Интернет.

В ходе досудебного расследования у указанных лиц была осуществлена оперативная закупка боеприпасов, а именно патронов калибра 7,62 общей стоимостью 10 тыс. грн и предоплата за приобретение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на общую сумму более 30 тыс. грн и 1200 долларов США.

25 октября 2021 года два участника группы задержаны с поличным, а именно: сотрудник правоохранительного органа и гражданское лицо. Во время обысков по местам их проживания и в гаражных боксах стражи порядка изъяли значительный объем оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им мер пресечения.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Напомним, под Киевом задержана банда нападающих на судей и силовиков.

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