Ракета упала в 10 метрах: что происходит на месте атакованной многоэтажки в Киеве

Недалеко от пострадавшего дома был организован временный пункт обогрева.

По состоянию на 11:15 количество пострадавших в результате российской атаки по многоэтажке в Соломенском районе в Киеве выросло до 33, один человек погиб.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, прибывший на месте атаки РФ.

"Картина удручающая… Сейчас на месте работают спасатели, пожарные, медики. К настоящему времени одна женщина погибла, пострадали 33 человека. 32 из них медики госпитализировали. Ракета упала в 10 метрах от дома", — рассказал он.

По его словам, неподалеку от пострадавшего дома организовали временный пункт обогрева, где людям оказывают необходимую помощь.

Также от ракетной атаки пострадали здания в Подольском, Святошинском, Печерском, Оболонском, Деснянском районах. Везде работают экстренные службы.

"В результате атаки в жилых домах некоторых районов города отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Коммунальные службы сейчас работают над их восстановлением", — подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 11 часов из-за российского удара погибли 4 человека, еще 99 — получили ранения.

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