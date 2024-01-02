Российская ракета попала в многоэтажку в Киеве: видео ужасных последствий и реакция властей

Сегодня утром, 2 января, Россия нанесла по Киеву массированный ракетный удар. Страна-террористка запустила по столице аэробалистические сверхзвуковые ракеты "Кинжал".

По словам главы КМВА Сергея Попко, над столицей сбили около 60 ракет. Однако некоторые из них нанесли разрушительные последствия по городу. Так, в Соломенском районе Киева пострадал многоквартирный жилой дом.

По состоянию на 9:35 в результате атаки россиян пострадали несколько десятков человек. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что одна из раненых жительниц дома, к сожалению, погибла. Женщина умерла прямо в карете "скорой".

По его словам, в настоящее время госпитализированы 27 человек. Спикер КМВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона рассказал, что у раненых ожоги, ушибы, разные минно-взрывные травмы.

В здании ликвидируют возгорание и сильное задымление. Все службы работают на месте. Спасатели деблокировали 17 человек, 117 жителей вывели из дома.

Ракетный удар по Киеву 2 января / Фото: Министерство внутренних дел Украины

В Сети уже появилось видео со страшными последствиями российского террора. На кадрах виден изуродованный жилой дом, охваченный огнем. Также спасатели показали кадры спасения гражданских.

Ракетный удар по Соломенском районе Киева 2 января

Позже мэр столицы Виталий Кличко приехал к многоэтажке в Соломенском районе столицы, где произошло возгорание в результате утренней ракетной атаки. По его словам, картина там удручающая.

"Сейчас на месте работают спасатели, пожарные, медики. К настоящему времени одна женщина погибла, пострадали 33 человека. 32 из них медики госпитализировали", — сообщил он.

Недалеко от дома организовали временный пункт обогрева, где людям оказывают необходимую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на масштабный обстрел. Он отметил, что уже третьи сутки украинские воины ПВО делают невероятную работу.

"С 31 декабря российские изверги применили уже около 170 "шахедов" и десятки ракет разных типов. Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам. Я благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита. И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней каждый день и каждую ночь, которые были бы унесены российским террором, если бы не "пэтриоты" и другие защитные системы", — сказал глава государства.

Кроме того, представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в ответ на очередную российскую ракетную атаку по Украине министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранные государства принять комплекс мер, который, среди прочего, будет включать ускорение поставок Украине дополнительных систем ПВО, боевых дронов всех типов, дальнобойных ракет с радиусом действия 300+ километров, а также принятие решения о передаче замороженных российских активов для нужд Украины и прекращение контактов с российскими дипломатами в соответствующих столицах и международных организациях.

"Террористический режим в Москве должен почувствовать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирного украинского населения и разрушение украинской критической инфраструктуры", — подчеркнул спикер МИД.

Ракетный удар по Киеву 2 января

Страна-агрессорка РФ 2 января нанесла мощный массированный ракетный удар по Киеву. Город атаковали разными типами ракет. Их захватчики запускали группами в несколько волн. Более полутора десятков стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55. Кроме того, более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Силы ПВО сбили более шести десятков ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

По данным Киевской городской военной администрации, по состоянию на утро в результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков:

в Голосеевском р-не на открытой территории.

в Печерском районе – на крышу 9-ти этажного жилого дома + на еще один многоэтажный дом;

в Оболонском р-не на нежилую застройку;

в Святошинском р-не (уточняется);

в Подольском р-не повреждена газовая труба.

В Киеве после громких взрывов возникли проблемы с электричеством. Кроме того, свет исчез и в области. Сообщалось также о проблемах с водой и связью.

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