Массированный ракетный удар по Киеву: среди раненых ребенок – последствия атаки (фото)

Оккупационные войска России утром 2 января атаковали Киев аэробалистическими сверхзвуковыми ракетами "Кинжал". По состоянию на 09:32, известно о смерти одной женщины и по меньшей мере 20 пострадавших киевлян в доме в Соломенском районе, среди них ребенок.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома в Соломенском, Голосеевском, Шевченковском, Подольском, Деснянском, Дарницком, Оболонском, Печерском районах столицы.

Последствия ракетной атаки по Киеву 2 января

Последствия ракетной атаки по Киеву 2 января

Как отметил глава МВД Игорь Клименко, оперативные службы работают в шести районах, где возникло семь пожаров: Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском.

Из многоэтажки в Соломенском районе эвакуировано более 130 человек. Около 20 спасены чрезвычайными работниками из заблокированных помещений.

Киев – ракетный удар 2 января / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Киев – ракетный удар 2 января / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Киев – ракетный удар 2 января / Фото: Министерство внутренних дел Украины

В Киевской области пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы.

На Фастовщине ликвидировано возгорание жилого дома. Два человека погибли.

В Вишневом повреждены пять многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали семь человек.

Какие районы Киева оказались под ударом и какие последствия читайте на сайте ТСН.ua.

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