Массированный ракетный удар по Киеву: среди раненых ребенок – последствия атаки (фото)

Киев находился под массированной ракетной атакой России.
Оккупационные войска России утром 2 января атаковали Киев аэробалистическими сверхзвуковыми ракетами "Кинжал". По состоянию на 09:32, известно о смерти одной женщины и по меньшей мере 20 пострадавших киевлян в доме в Соломенском районе, среди них ребенок.
Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома в Соломенском, Голосеевском, Шевченковском, Подольском, Деснянском, Дарницком, Оболонском, Печерском районах столицы.
Как отметил глава МВД Игорь Клименко, оперативные службы работают в шести районах, где возникло семь пожаров: Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском.
Из многоэтажки в Соломенском районе эвакуировано более 130 человек. Около 20 спасены чрезвычайными работниками из заблокированных помещений.
В Киевской области пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы.
На Фастовщине ликвидировано возгорание жилого дома. Два человека погибли.
В Вишневом повреждены пять многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали семь человек.
Какие районы Киева оказались под ударом и какие последствия читайте на сайте ТСН.ua.
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