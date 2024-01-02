Массированная ракетная атака по Киеву: взрывная волна задела дом народного депутата (фото)

Во время массированной ракетной атаки россиян по Киеву утром 2 января пострадал дом народного депутата, главы политической партии "Голос" Киры Рудык.

Об этом она сообщила на странице в Facebook и показали фото последствий.

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"Сегодня состоялся мой личный ужастик. Взрывной волной накрыло мой дом. Осколки – повсюду. Окон больше нет. Поврежденный фасад. Домашний уют изменил запах дыма и ада, который несет россия", — написала она.

Напомним, Россия утром атаковала Киев более 60 ракет. Это были "Кинжалы" и крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55. Силы ПВО сбили более шести десятков ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал". По данным местных властей, есть погибшие и многие раненые.

Дом нардепки после атаки РФ по Киеву. ФОТО: Кира Рудик/Фейсбук

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Есть вероятность пуска "Калибров"! Игнат о массированной ракетной атаке 2 января

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