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Массированный удар по Киеву: сколько "Кинжалов" и крылатых ракет сбило ПВО

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
8189
Время на прочтение
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Массированный удар по Киеву: сколько "Кинжалов" и крылатых ракет сбило ПВО

Фото: Associated Press

Тревога продолжалась почти четыре часа.

Российская Федерация 2 января нанесла мощный массированный ракетный удар по Киеву. Город атаковали разными типами ракет. В частности, и "Кинжалами".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Ночью против 2 января русская оккупационная армия атаковала столицу разными типами ракет. Их захватчики запускали группами в несколько волн. Более полутора десятков стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55. Кроме того, более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Силы ПВО сбили более шести десятков ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

Напомним, воздушная тревога из-за ракетной опасности продолжалась с 05:54 до 09:47. ПС ВСУ предупреждали о большом количестве ракет в направлении Киева. Также стало известно, что захватчики запустили "Кинжалы".

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Дата публикации
Просмотры
8189
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