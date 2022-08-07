Пьяный рецидивист пытался протаранить блокпост: в Киеве ночью произошла стрельба

Нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю нарушителя.
В Киеве этой ночью, 7 августа, произошла стрельба на одном из блокопостов. Автомобиль на большой скорости пытался проехать через блокпост нацгвардейцев.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
По требованию военнослужащих водитель не остановился. Злоумышленник наехал на противотанковые ежи и средства для принудительной остановки автотранспорта.
После двух предупреждающих выстрелов нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю нарушителя. Это заставило его остановиться. Однако мужчина вместо того, чтобы сдаться, начал убегать с места происшествия.
Правоохранителям удалось задержать правонарушителя. Им оказался неоднократно судимый за уголовные преступления гражданин Украины, который, вероятно, угнал авто и пытался найти тайник на улицах ночного Киева. Кроме всего прочего, нарушитель был пьян.
Задержанный был передан Нацполиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.
Напомним, что между Киевом и Черниговом ограничат движение автомобилей.
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