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Пьяный рецидивист пытался протаранить блокпост: в Киеве ночью произошла стрельба

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Пьяный рецидивист пытался протаранить блокпост: в Киеве ночью произошла стрельба

Фото: Getty Images

Нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю нарушителя.

В Киеве этой ночью, 7 августа, произошла стрельба на одном из блокопостов. Автомобиль на большой скорости пытался проехать через блокпост нацгвардейцев.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

По требованию военнослужащих водитель не остановился. Злоумышленник наехал на противотанковые ежи и средства для принудительной остановки автотранспорта.

После двух предупреждающих выстрелов нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю нарушителя. Это заставило его остановиться. Однако мужчина вместо того, чтобы сдаться, начал убегать с места происшествия.

Правоохранителям удалось задержать правонарушителя. Им оказался неоднократно судимый за уголовные преступления гражданин Украины, который, вероятно, угнал авто и пытался найти тайник на улицах ночного Киева. Кроме всего прочего, нарушитель был пьян.

Задержанный был передан Нацполиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что между Киевом и Черниговом ограничат движение автомобилей.

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