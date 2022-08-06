Обещал эвакуацию и доставку медикаментов: в Киеве разоблачили 21-летнего мошенника

От действий афериста пострадали два человека, которых он обманул почти на 24 тысячи гривен.

В Киеве 21-летний парень предлагал вывезти граждан из зоны боевых действий или купить и передать им лекарства, однако, как только получал деньги, перестал выходить на связь.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Следователи Оболонского управления полиции ГУ ЧП в Киеве совместно с работниками Службы безопасности Украины и при процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры разоблачили псевдоперевозчика, который обещал эвакуировать людей с временно оккупированных территорий в более безопасные города Украины", — говорится в сообщении полиции.

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Начальник Оболонского управления полиции Виктор Михайленко рассказал, что за отдельную плату молодой человек предлагал дополнительную услугу по доставке медикаментов.

"Нам стало известно, что 21-летний киевлянин приобщался к открытым телеграммам-каналам, где предлагал свои услуги. В дальнейшем, когда на предложение по перевозке обращались люди фигурант некоторое время общался с ними, чтобы войти в доверие и в дальнейшем просил перечислить деньги на его счет. Предварительно установлено, что от действий мошенника пострадали два человека, которых он обманул почти на 24 000 гривен. Мы пресекли преступную деятельность злоумышленника и установили также, что он находится в статусе подозреваемого в другом уголовном производстве", — рассказал Михайленко.

Следователи сообщили молодому человеку о подозрении по статье "мошенничество".

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Полиция призывает граждан быть бдительными, внимательными и не перечислять деньги неизвестным: "Доверяйте только проверенным организациям и требуйте предъявить соответствующие документы".

Напомним, в Киеве оперативники задержали мужчину, который в переходе метро распылил газ женщине в лицо.

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