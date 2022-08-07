Авто под водой и "гейзеры" в домах: Ирпень и Бучу затопило из-за сильного ливня (фото, видео)

В Киевской области из-за сильного ливня в воскресенье, 7 августа, подтопило улицы и дома.

Из-за непогоды пострадали города Ирпень и Буча, которые только оправились после освобождения от российских террористов.

Об этом сообщают Ирпенский городской голова Александр Маркушин и местные телеграммы каналы.

Жители Ирпени и Бучи в социальных сетях публикуют последствия непогоды. На видео видны улицы, которые затопило из-за сильного ливня.

"В Ирпене снова апокалипсис. На этот раз – естественный", — пишут местные жители.

Люди публикуют последствия непогоды и в жилых домах. В одном из ЖК в коридоре дома образовался "гейзер", который затапливает жилье людей.

Непогода произошла также и в Буче. Там затопило улицы.

Ирпенский городской голова Александр Маркушин сообщил, что коммунальные службы уже ликвидируют последствия непогоды.

"Мы уже начали ликвидацию ее последствий. Прошу оперативно сообщать соответствующие службы о любых авариях, повреждениях и неисправностях. Напоминаю телефоны, за которыми вы можете обращаться: Муниципальная стража - 0459760400; УЖКХ "Ирпень" - 0459763005, Управление благоустройства города - 0459763412; ДТЭК – 0444590740; Киевоблгаз – 0443646104", — написал Маркушин.

Напомним, в Ирпене люди отдыхают на фоне поврежденных многоэтажек.

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