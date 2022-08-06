Экс-руководителю Киевского метрополитена сообщили о подозрении в незаконном начислении премий и выплат

В Киеве следователи управления полиции в метрополитене сообщили о подозрении должностному лицу в незаконном начислении премий и выплат.

Фигурант совершал неправомерные действия, находясь в сговоре с другими должностными лицами. Стоимость незаконно начисленных вознаграждений составила более 180 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Следователями управления полиции в метрополитене было установлено, что бывший руководитель коммунального предприятия совместно с другими должностными лицами, находясь в сговоре, незаконно получал премии и доплаты в крупном размере. Эта информация была получена из аудиторского отчета.

"Для установления ущерба правоохранителями была назначена судебно-экономическая экспертиза, которая установила, что должностное лицо получало такие вознаграждения за якобы интенсивность труда и выполнение важной работы. Размер этих премий составил более 180 тысяч гривен", — сообщили в полиции.

Бывшему руководителю коммунального предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве 21-летний парень предлагал вывезти граждан из зоны боевых действий или купить и передать им лекарства, однако, как только получал деньги, перестал выходить на связь. От действий афериста пострадали два человека, которых он обманул почти на 24 тысячи гривен.

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