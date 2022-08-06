Экс-руководителю Киевского метрополитена сообщили о подозрении в незаконном начислении премий и выплат

Бывший чиновник метрополитена получал премии "за интенсивность": заработал более 180 тыс. грн
В Киеве следователи управления полиции в метрополитене сообщили о подозрении должностному лицу в незаконном начислении премий и выплат.
Фигурант совершал неправомерные действия, находясь в сговоре с другими должностными лицами. Стоимость незаконно начисленных вознаграждений составила более 180 тысяч гривен.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Следователями управления полиции в метрополитене было установлено, что бывший руководитель коммунального предприятия совместно с другими должностными лицами, находясь в сговоре, незаконно получал премии и доплаты в крупном размере. Эта информация была получена из аудиторского отчета.
"Для установления ущерба правоохранителями была назначена судебно-экономическая экспертиза, которая установила, что должностное лицо получало такие вознаграждения за якобы интенсивность труда и выполнение важной работы. Размер этих премий составил более 180 тысяч гривен", — сообщили в полиции.
Бывшему руководителю коммунального предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве 21-летний парень предлагал вывезти граждан из зоны боевых действий или купить и передать им лекарства, однако, как только получал деньги, перестал выходить на связь. От действий афериста пострадали два человека, которых он обманул почти на 24 тысячи гривен.
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