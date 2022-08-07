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П'яний рецидивіст намагався протаранити блокпост: у Києві вночі сталася стрілянина

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П'яний рецидивіст намагався протаранити блокпост: у Києві вночі сталася стрілянина

Фото: Getty Images

Нацгвардійці відкрили вогонь по автомобілю порушника.

У Києві цієї ночі, 7 серпня, сталася стрілянина на одному з блокопостів. Автомобіль на великій швидкості намагався проїхати через блокпост нацгвардійців.

Про це інформує пресслужба Нацгвардії.

На вимогу військовослужбовців водій не зупинився. Натомість зловмисник наїхав на протитанкові їжаки та засоби для примусової зупинки автотранспорту.

Після двох попереджувальних пострілів нацгвардійці відкрили вогонь по автомобілю порушника. Це змусило його зупинитися. Проте чоловік замість того, щоб здатися, почав тікати з місця події.

Правоохоронцям вдалося затримати правопорушника. Ним виявився неодноразово судимий за кримінальні злочини громадянин України, який, ймовірно, викрав авто та намагався знайти сховок на вулицях нічного Києва. Окрім всього іншого, порушник був п'яний.

Затриманого було передано Нацполіції для подальшого з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, що між Києвом та Черніговом обмежать рух автомобілів.

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