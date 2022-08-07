В моргах Киевской области много неидентифицированных тел, в частности из "Азовстали" — полиция

Полиция разыскивает родных погибших.
В период с 15 июня по 27 июля в морги Киевской области доставили более 270 тел погибших из разных областей Украины, в том числе с территории металлургического комбината "Азовсталь".
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Тела осмотрены, однако большинство из них остается неустановленными.
В целях идентификации погибших определены следователи и спецномер телефона для поиска родных. В частности, если человек разыскивает близких, он может сформировать смс или сообщение в мессенджерах Viber, WhatsApp и Telegram на номер +380936684014.
При этом важно добавить фото, в том числе особых примет, татуировок, личных вещей.
Информация для идентификации тела, которую нужно указать в сообщении следователям:
- фамилия, имя отчество и дата рождения разыскиваемого лица;
- рост, размер обуви, размер одежды;
- наличие украшений (кольца, цепочки, кулоны, жетоны, крестики, часы и прочее);
- фото пропавшего лица;
- татуировка (подробное описание) — фото;
- особые приметы внешности (большие щели между зубами, вставные зубы, отсутствие зубов, вставленные пластины в кости, отсутствие или сросшиеся пальцы на ногах или руках);
- личные вещи и документы, которые могли быть при человеке (телефоны, паспорт, водительские права и прочее);
- номер телефона которым пользовался пропавший;
- номер телефона контактного лица.
Полиция также просит передать эту информацию всем, кто ищет своих близких.
Напомним, в МВД рассказали, какие области больше всего пострадали от атак РФ и за сколько предатели "продают" Украину.
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