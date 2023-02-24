Премьер Польши приехал в Киев с неанонсированным визитом

Политик может принять участие в заседании Верховной Рады.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал с визитом в Киев в годовщину полномасштабного вторжения России.
Об этом пишет TVP.Info.
Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Указано, что ранее об этом визите сообщил генеральный секретарь правящей в Польше партии "Право и Справедливость" (PiS) Кшиштоф Соболевский. По его словам, Моравецкий, скорее всего, примет участие в заседании Верховной Рады Украины.
Напомним, 10 февраля Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в Жешуве, где обсудили актуальные оборонные нужды Киева.
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