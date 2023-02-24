Премьер Польши приехал в Киев с неанонсированным визитом

Политик может принять участие в заседании Верховной Рады.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал с визитом в Киев в годовщину полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет TVP.Info.

Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Указано, что ранее об этом визите сообщил генеральный секретарь правящей в Польше партии "Право и Справедливость" (PiS) Кшиштоф Соболевский. По его словам, Моравецкий, скорее всего, примет участие в заседании Верховной Рады Украины.

Напомним, 10 февраля Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в Жешуве, где обсудили актуальные оборонные нужды Киева.

"Украинцы дерутся как львы", - глава польского правительства Матеуш Моравецкий