Прем'єр Польщі приїхав до Києва з неанонсованим візитом

Політик може взяти участь у засіданні Верховної Ради України.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький приїхав з візитом до Києва у річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише TVP.Info.

Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Вказано, що раніше про цей візит повідомив генеральний секретар правлячої у Польщі партії "Право і Справедливість" (PiS) Кшиштоф Соболевський. За його словами, Моравецький, ймовірно, візьме участь у засіданні Верховної Ради України.

Нагадаємо, 10 лютого Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Жешуві, де зокрема обговорили актуальні оборонні потреби Києва.

“Українці б’ються як леви”, – голова польського уряду Матеуш Моравецький