Прем'єр Польщі приїхав до Києва з неанонсованим візитом

Політик може взяти участь у засіданні Верховної Ради України.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький приїхав з візитом до Києва у річницю повномасштабного вторгнення Росії.
Про це пише TVP.Info.
Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
Вказано, що раніше про цей візит повідомив генеральний секретар правлячої у Польщі партії "Право і Справедливість" (PiS) Кшиштоф Соболевський. За його словами, Моравецький, ймовірно, візьме участь у засіданні Верховної Ради України.
Нагадаємо, 10 лютого Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Жешуві, де зокрема обговорили актуальні оборонні потреби Києва.
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