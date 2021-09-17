С целью рассмотрения перспектив возможного потенциального сотрудничества в сентябре 2021 состоялась встреча в рамках клиники, представителя Посольства Великобритании в Украине Доминик Лионс и основателя Британский офтальмологический центр Натальи Фостер — гражданки Великобритании.

Британский офтальмологический центр — медицинское учреждение со 100% иностранным капиталом, который использует в своей работе английские расходные материалы и медикаменты.

Наши специалисты и врачи прошли офтальмологическую докторскую и хирургическую подготовку в Великобритании. Второй профессиональный язык, используемый в работе клиники — английский. Это дает возможность получать современные стандарты лечения Великобритании и внедрять в работу в Украине.

Доктор медицинских наук, эксперт по оказанию медицинских услуг Наталья Фостер, которая постоянно работает в городе Лондоне, Англия, с удовольствием отметила во время инспектирования высокий уровень установления диагнозов и качества лечения в Британском офтальмологическом центре.

Во время деловой встречи с Доминик Ивеко — представителем Посольства Великобритании в Украине была отмечена важность инвестирования в социальной сфере в Украине не только в области энергоносителей, но и в качестве услуг повышения уровня жизнедеятельности населения.

Особо было отмечено, что посольство Великобритании, достаточно внимательно отслеживает по профессиональной деятельности врачей и физических лиц — предпринимателей о деятельности в Украине. Они готовы оказать консультативную, правовую и другую действенную помощь в режиме семь дней в неделю и 24 часа в сутки.

Во время встречи также бело указано, что все инвестиции защищены надежно.

Наталья Фостер в свою очередь отметила достаточно корректный уровень общения. Английские инвестиции в Украину будут расширяться и дальше, и это выражено в том, что вскоре начнет работу Украинский институт глаза, где врачи будут получать новые знания, изучать новые методики и технологии лечения пациентов. Данные методики передовые, что весьма важно.

Доминик выразил благодарность Наталье Фостер в организации и проведении встречи и обратил внимание, что именно такие встречи обязательно внесут положительные моменты в развитие Украины в целом.

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