Вакцинация и правила безопасности: стало известно, будут ли вводить в Киеве жесткий карантин

Вакцинация и правила безопасности: стало известно, будут ли вводить в Киеве жесткий карантин

Заболеваемость в столице планируется контролировать благодаря вакцинации.

В Киеве правительство пока не планирует вводить жесткий карантин из-за стремительного роста больных COVID-19. Всплеск заболеваемости планируется контролировать благодаря вакцинации и мерам безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

"Город надеется на ответственность бизнеса. Сегодня мы не имеем предпосылок для введения ограничений. Однако, чтобы избежать так называемого локдауна, должно быть максимальное количество привитых, защищенных граждан. Тем более, что вступают в действие новые правила Кабмина, по которым приоритет — у трудовых коллективов, которые будут иметь высокий уровень иммунизации", — подчеркнул первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

Отметим, что в Киеве только за сегодняшний день обнаружили почти 400 новых случаев заболевания на коронавирусную инфекцию.

Напомним, что в Украине установят спецкамеры для контроля за соблюдением карантина.

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