Онлайна не будет: на Киевщине закроют школы, где не вакцинировано 80% учителей

Онлайна не будет: на Киевщине закроют школы, где не вакцинировано 80% учителей

Если до 20 сентября не вакцинируется необходимое количество учителей, школы закроют.

В Киевской области закроют на карантин школы, если в них будет вакцинировано менее 80% учителей. Дистанционно уроки проводится не будут.

Об этом рассказал глава Киевской ОГА Василий Володин.

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"Хочу достучаться до всех педагогов Киевской области. В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в усиленных карантинных нормах. Но есть условие — работать будут только те школы, где вакцинировано 80% работников. Есть все возможности для того, чтобы быстро исправить ситуацию и обеспечить обучение для детей даже тогда, когда область переведут в "желтую" зону", — сказал Володин.

Глава Киевской ОГА подчеркнул, если до 20 сентября не вакцинируется необходимое количество учителей, школы закроют. Онлайн-учебы больше не будет.

По его словам, такие меры являются вынужденными, поскольку в области начало расти количество больных коронавирус. Аналогично увеличивается и уровень госпитализации. Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается и социальной сферы, и бизнеса.

Сейчас на Киевщине среди педагогов провели 62 987 прививок. При этом 27 538 педагогов региона прошли полный курс вакцинации.

Напомним, что на Прикарпатье школы, где вакцинировано 80% педагогов, закроют на карантин.

Ранее сообщалось, что в Волынской области обнаружили четыре вспышки коронавируса в образовательных учреждениях. Вспышки зафиксировали в трех школах и одном детском саду.

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