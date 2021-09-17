З метою розгляду перспектив можливої потенціальної співпраці в вересні 2021 року відбулася зустріч в межах клініки, представника Посольства Великої Британії в Україні Домінік Ліонс та засновника Британський офтальмологічний центр Наталії Фостер – громадянки Великої Британії.

Британський офтальмологічний центр - медична установа із 100% іноземним капіталом, який використовує в своїй роботі англійські витратні матеріали та медикаменти.

Наші фахівці і лікарі пройшли офтальмологічну докторську і хірургічну підготовку в Великої Британії. Друга професійна мова, яка використовується в роботі клініки – англійська. Це дає можливість отримувати сучасні стандарти лікування Великобританії та впроваджувати в роботу в Україні.

Доктор медичних наук, експерт з надання медичних послуг Наталія Фостер, яка постійно працює в місті Лондоні, Англія, з задоволенням відзначила під час інспектування високий рівень встановлення діагнозів та якості лікування в Британський офтальмологічний центр.

Під час ділової зустрічі з Домінік Ліонс - представником Посольства Великої Британії в Україні було наголошено на важливості інвестування в соціальній сфері в Україні не лише в області енергоносіїв, але і в якості послуг підвищення рівня життєдіяльності населення.

Особливо було відзначено, що посольство Великої Британії, досить уважно відстежує за професіональною діяльністю лікарів та фізичних осіб – підприємців щодо діяльності в Україні. Вони також готові надати консультативну, правову, та іншу дієву допомогу в режимі сім днів на тиждень та 24 години на добу.

Під час зустрічі також біло зазначено, що всі інвестиції захищені дужі надійно.

Наталія Фостер в свою чергу відмітила досить коректний рівень спілкування. Англійські інвестиції в Україні розширюватимуться і на далі, і це виражено в тому, що незабаром почне роботу Український інститут ока, де лікарі будуть отримувати нові знання, вивчати нові методики і технології лікування пацієнтів. Дані методики є передовими, що є досить важливим.

Домінік висловив подяку Наталії Фостер в організації та проведенні зустрічі і звернув увагу, що саме такі зустрічі обов'язково внесуть позитивні моменти в розвиток України в цілому.

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