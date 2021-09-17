Показал половой орган в детской поликлинике: в Киеве за решетку отправили извращенца, который приставал к малолетним девочкам

Показал половой орган в детской поликлинике: в Киеве за решетку отправили извращенца, который приставал к малолетним девочкам

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

В Киеве за решетку отправили мужчину, который в детских поликлиниках приставал к малолетним девочкам. Им он демонстрировал свой половой орган. За это гражданин проведет в тюрьме пять лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как стало известно, инцидент произошел еще в 2019 году в Деснянском районе города. Там мужчина, в одной из детских поликлиник, совершал развратные действия в отношении двух девочек в возрасте четырех и пяти лет.

"Установлено, что мужчина, пользуясь временным отсутствием посторонних лиц, демонстрировал свой половой орган девушке, которую заметил в коридоре поликлиники на ул. Маяковского, а через некоторое время совершил такие же действия в отношении второго ребенка в коридоре поликлиники на Выгуровском бульваре", — рассказали в Киевский городской прокуратуре.

Задержали мужчину очевидцы инцидента. После чего передали его правоохранителям. Позже Деснянский районный суд Киева приговорил гражданина к пяти годам тюрьмы.

Напомним, что в Киеве правоохранители разоблачили мошенническую схему, по которой преступная группировка изготовляла поддельные документы для выезда граждан Украины в Польшу.

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