Недавно вышел из тюрьмы: в Киеве разыскали убийцу 37-летней женщины, которая приехала на заработки и жила в палатке

Женщину убил 66-летний бездомный.
В Киеве разыскали убийцу 37-летней женщины, которая приехала на заработки в столицу и жила в палатке. Им оказался 66-летний мужчина, который в апреле вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.
Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.
Известно, что женщина жила на Оболони в палатке. Родом она была из Черниговской области. Ее тело обнаружили прохожие в начале сентября. В убийстве женщины подозревали двух мужчин разного возраста. Одного из подозреваемых задержали. Он признался в содеянном.
"66-летний бездомный в совершении страшного преступления признался. Мужчина только в апреле этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение убийства", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве на Оболони возле реки нашли тело женщины в туристической палатке. Его случайно обнаружил мужчина, который прогуливался рядом.