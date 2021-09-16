Недавно вышел из тюрьмы: в Киеве разыскали убийцу 37-летней женщины, которая приехала на заработки и жила в палатке

Недавно вышел из тюрьмы: в Киеве разыскали убийцу 37-летней женщины, которая приехала на заработки и жила в палатке

Женщину убил 66-летний бездомный.

В Киеве разыскали убийцу 37-летней женщины, которая приехала на заработки в столицу и жила в палатке. Им оказался 66-летний мужчина, который в апреле вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.

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Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Известно, что женщина жила на Оболони в палатке. Родом она была из Черниговской области. Ее тело обнаружили прохожие в начале сентября. В убийстве женщины подозревали двух мужчин разного возраста. Одного из подозреваемых задержали. Он признался в содеянном.

"66-летний бездомный в совершении страшного преступления признался. Мужчина только в апреле этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение убийства", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на Оболони возле реки нашли тело женщины в туристической палатке. Его случайно обнаружил мужчина, который прогуливался рядом.

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