Познакомились в соцсети: в Киеве наказали студента из-за секса с ребенком

На суде потерпевшая простила подозреваемого.
В Киеве к одному году испытательного срока приговорили студента Киевского профессионального колледжа электронных приборов. Подозреваемый занялся сексом с девушкой, которой еще не исполнилось 16 лет.
Об этом идет речь в приговоре Святошинского районного суда города Киева, сообщает ТСН.ua.
Как говорится в материалах суда, парень познакомился с ребенком в соцсетях и пришел к нему в гости. Потом к паре присоединилась и подруга потерпевшей.
Когда девушка пошла в ванную, студент пошел за ней и занялся с ребенком сексом. В материалах суда указано, что все было по добровольному согласию.
На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Также потерпевшая простила подозреваемого и заключила соглашение о примирении.
Суд признал парня виновным по ч. 1 ст. 155 УК Украины. Его приговорили к одному году ограничения свободы, заменив реальный испытательный срок.
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