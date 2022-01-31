В Киеве возле станции метро под мостом застрял грузовик

Конструкции моста остались невредимыми.
В столице возле станции метро "Левобережная" под мостом застрял грузовик.
Об этом рассказали в ТСН.16:45 31 января.
Контейнер грузовика оказался слишком высоким и не прошел под путепроводом. Скорее всего, водитель "КАМАЗа" пренебрег предупредительным знаком об ограничении высоты, не рассчитал габариты прицепа и просто застрял посередине.
Шофер не пострадал. Конструкции моста тоже остались невредимыми, заверили дорожники. Метро работает в обычном режиме.
Как сообщалось, в Киевской области, близ поселка Гребенки, столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибла беременная женщина.
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