В Киеве возле станции метро под мостом застрял грузовик

В Киеве возле станции метро под мостом застрял грузовик

Конструкции моста остались невредимыми.

В столице возле станции метро "Левобережная" под мостом застрял грузовик.

Об этом рассказали в ТСН.16:45 31 января.

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Контейнер грузовика оказался слишком высоким и не прошел под путепроводом. Скорее всего, водитель "КАМАЗа" пренебрег предупредительным знаком об ограничении высоты, не рассчитал габариты прицепа и просто застрял посередине.

Шофер не пострадал. Конструкции моста тоже остались невредимыми, заверили дорожники. Метро работает в обычном режиме.

Новости Киева: возле станции метро "Левобережная" под мостом застрял грузовик

Как сообщалось, в Киевской области, близ поселка Гребенки, столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибла беременная женщина.

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