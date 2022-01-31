Познайомились у соцмережі: у Києві покарали студента через секс з дитиною

Познайомились у соцмережі: у Києві покарали студента через секс з дитиною

На суді потерпіла пробачила підозрюваному.

У Києві до одного року іспитового терміну засудили студента Київського фахового коледжу електронних приладів. Підозрюваний зайнявся сексом із дівчиною, якій ще не виповнилось 16 років.

Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду міста Києва, повідомляє ТСН.ua.

Як йдеться у матеріалах суду, хлопець познайомився із дитиною в соцмережах та прийшов до неї в гості. Згодом до пари приєдналась і подруга потерпілої.

Коли дівчина пішла до ванної кімнати, студент пішов за нею та зайнявся з дитиною сексом. У матеріалах суду вказано, що все було за добровільною згодою.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Також потерпіла пробачила підозрюваному та уклала угоду про примирення.

Суд визнав хлопця винним за ч. 1 ст. 155 КК України. Його засудили до одного року обмеження волі, замінивши реальний термін іспитовим.

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